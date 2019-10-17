Для связи контроллеру Google Stadia к смартфону все еще нужен кабель

Сервис Google Stadia будет запущен 19 ноября и вам понадобится USB-кабель, если вы хотите играть на своем телефоне, Chromebook или компьютере. Это означает, что переключение между устройствами во время игры будет не таким гладким, как предполагалось.

Отличительной чертой в контроллере Stadia является то, что он имеет встроенный Wi-Fi, поэтому он может напрямую подключаться к серверам Google и минимизировать задержки. И это действительно так, когда вы используете контроллер с Chromecast Ultra.

Однако, если вы хотите использовать экран телефона, планшета, Chromebook или ПК, вам необходимо подключить контроллер с помощью кабеля USB-C к USB-C, и в этот момент он будет работать как обычный контроллер USB. Есть большая вероятность, что беспроводной режим будет включен в будущем обновлении.