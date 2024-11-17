Док-станция для видеокарты Peladn Link S1 оценена в $87

Сетевые источники сообщают о выходе док-станции для внешней видеокарты Peladn Link S1, которая стоит всего 87 долларов. Это самое доступное решение на рынке с поддержкой графических адаптеров NVIDIA RTX 40 и AMD RX 7000. Ранее его удерживала модель Minisforum DEG1 OCulink eGPU Dock за 100 долларов. Новинка на нее очень похожа, ведь по сути перед нами подставка для установки графического ускорителя с интерфейсом Oculink для подключения к ноутбуку и разъёмом питания. Размеры док-станции равны 253:162:41 мм. Когда Peladn Link S1 появится в продаже на глобальном рынке, пока не раскрывается.

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