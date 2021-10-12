Док-станция Acer D501 Chromebook USB-C

Пользователи Chromebook, желающие добавить дополнительные возможности подключения к своему ноутбуку или планшету Chrome, могут быть заинтересованы новой док-станцией Chromebook USB-C, созданной командой Acer. Док-станция с легко обновляемой прошивкой обеспечивает максимальную совместимость, а также возможность подключения через шесть портов USB: 4 порта USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2 порта USB 3.1 Gen 2 Type-A.

Этот продукт сертифицирован Acer на соответствие стандартам совместимости Google. Эта док-станция будет без проблем работать с вашим Chromebook и поможет вам максимально эффективно использовать его преимущества. Прошивку на этой док-станции можно обновлять, пока устройство подключено к Chromebook, что обеспечивает максимальную совместимость с современными периферийными устройствами. Эта универсальная док-станция позволяет одновременно подключать до трех мониторов к Chromebook через выходы HDMI и DisplayPort на док-станции, что дает вам возможность легко расширять или дублировать контент. Легко подключайтесь к проводным сетям с помощью порта Gigabit Ethernet док-станции, а USB-порты док-станции идеально подходят для подключения всех дополнительных периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры, жесткие диски, принтеры и т. д. Док-станция также оснащена специальным портом USB-C для подключения дополнительных устройств.