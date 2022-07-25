Док-станция Brydge ProDock оценена в 400 долларов

Компания Brydge представила док-станцию под названием ProDock, она специально разработана для MacBook. Док-станция совместима с MacBook Pro 2021 года и MacBook Air 2022 года и позволит превратить ноутбук в Mac Mini.

Просто вставьте ноутбук в док-станцию, после чего к нему можно подключать мониторы, клавиатуры и любые другие устройства. Новинка имеет следующие разъемы: три порта Thunderbolt 4, один USB 3.2 Gen 1 Type-C, три разъема USB 3.2 Gen 2 Type-A, один Gigabit Ethernet, 3,5 мм аудиоразъем и SD-картридер.

Док-станция Brydge ProDock стоит 400 долларов. Из особенностей док-станции отметим также возможность зарядки ноутбука (через Thunderbolt 4 мощностью до 90 Вт). Кроме того, он имеет панель беспроводной зарядки стандарта Qi с поддержкой мощности до 15 Вт.
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