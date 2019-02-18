Домашний помощник JBL Link View

Воспользуйтесь преимуществами Google у себя дома с помощью JBL Link View Google Assistant Display.

Это яркая и потрясающая система в форме яйца имеет красивый 8-дюймовый HD-дисплей. Link View идеально подходит для просмотра видео или рецептов. Также вы можете подключиться к Google Assistant. Кроме того, вы также можете управлять другими интегрированными системами. К ним относятся умные домашние гаджеты, такие как Nest. Помимо рецептов и видеороликов, Link View также позволяет вам общаться в видеочате со своими друзьями. С двух сторон дисплея расположены два фронтальных динамика мощностью 10 Вт для сопровождения всего вашего контента. Стоимость Link View составляет 250 долларов.