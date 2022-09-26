Doogee S96 GT получил камеру ночного видения

Компания Doogee пополнила ассортимент смартфонов моделью Doogee S96 GT, которая приходит на смену выпущенному пару лет назад Doogee S96 Pro. Новинку оснастили тем же дизайном, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 20 Мп (камеру ночного видения с дальностью захвата 15 метров) и 8 Мп, предустановленной ОС Android 12, 6,22-дюймовым экраном с разрешением HD+, батареей на 6320 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.

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