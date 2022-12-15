Doogee V30 получил аккумулятор на 10800 мАч

Компания Doogee раскрыла характеристики, дату начала продаж и цену на защищенный смартфон V30, который был анонсирован еще в прошлом месяце. Итак, новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 20 Мп (камера ночного видения) и 16 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, встроенной картой SIM (eSIM), 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой и 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10800 мАч, стереодинамиками, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Смартфон появится в продаже 22 декабря по цене в 400 долларов, но первые покупатели смогут приобрести его за 280 долларов.