Дополнительные колесики для Mac Pro стоят $ 400

Когда Apple впервые продемонстрировала свой новый Mac Pro, компания упомянула о возможности настройки его с помощью дополнительных колес для большей мобильности. Mac Pro теперь доступен для заказа и вам нужно выложить еще $ 400, чтобы иметь возможность переместить свой новый компьютер с места на место.

Apple заявляет, что конфигурация с колесами идеально подходит для потребителей, которым необходимо быстро и легко перемещать Mac Pro без необходимости поднимать его. Это также делает Mac Pro на дюйм выше рамы с ножками.