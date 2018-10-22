Дорогой смартфон BQ-6200L Aurora

Разрешение 6,2-дюймового экрана – 2246 х 1080 точек (покрытие Gorilla Glass 3). В наличии 4 Гб ОЗУ (LPDDR4X) и 64 Гб ПЗУ, модуль Wi-Fi, сдвоенная (16 + 5 Мп) тыльная камера и лицевая на 16 Мп, АКБ на 3000 мА/ч, слот для MicroSD-карт до 256 Гб, сканер отпечатка пальца.Отдельно стоит отметить продвинутую систему разблокировки по лицу (наряду с обычной селфи-камерой используются инфракрасный светодиод и инфракрасная камера, что позволяет идентифицировать пользователя даже в полной темноте).Стоимость смартфона составит 15000 тысяч рублей.