Доступный 5G-смартфон Honor 30 Youth Edition появился в продаже

Бренд Honor выпустил в китайскую продажу недорогой 5G-смартфон Honor 30 Youth Edition, который также известен под названием Honor 30 Lite. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти стоит 240 долларов, вариант на 6/128 ГБ оценен в 269 долларов, а топовая версия с 8/128 ГБ памяти обойдется в 311 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, каплевидным вырезом для 16 Мп фронтальной камеры, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и гибридным слотом для карт памяти.
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