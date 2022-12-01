Доступный планшет Alldocube iPlay50 Pro получил 2K-экран

Бренд Cube пополнил ассортимент планшетов моделью iPlay50 Pro, которая оценена в Китае всего в 115 долларов. Новинку оснастили 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2К, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, модемом для сотовой связи LTE, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 12, металлическим корпусом, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной 18-Вт зарядки, приемником GPS, двумя динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB-C, размерами 248:157,8:8,4 мм и массой 466 г.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro вышел в версии на 8/128 ГБ …
Компания Xiaomi выпустила в продажу новые версии планшетов Xiaomi Mi Pad 5 и Xiaomi Mi Pad 5 Pro, которые…
Windows-планшет Huawei MateBook E Go оценен в $605…
Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов необычной моделью MateBook E Go, которая может похвастать…
Представлен планшет Honor Pad X8 Lite …
Компания Honor объявила о выпуске планшета Pad X8 Lite, который работает под управлением операционной сис…
Samsung Galaxy Tab S8 получил апдейт до Android 13…
Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Samsung планирует перенести свою фирменную прошивку…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 FE засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S8 FE, …
Microsoft представила Surface Pro 9 на собственном чипе…
В последнее время многие крупные производители планшетов и ноутбуков начали думать над реализацией своих …
Представлен планшет Honor Pad 8 …
Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor Pad 8.329, которая уже появилась в европейск…
Мощная версия Huawei MateBook E Go появилась в продаже…
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу вариант планшета Huawei MateBook E Go, построенного на плат…
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor