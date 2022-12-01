Доступный планшет Alldocube iPlay50 Pro получил 2K-экран

Бренд Cube пополнил ассортимент планшетов моделью iPlay50 Pro, которая оценена в Китае всего в 115 долларов. Новинку оснастили 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2К, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, модемом для сотовой связи LTE, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 12, металлическим корпусом, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной 18-Вт зарядки, приемником GPS, двумя динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB-C, размерами 248:157,8:8,4 мм и массой 466 г.