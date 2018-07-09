Доступный планшет Microsoft Surface представят 13 июля

Сетевые источники поделились подробностями о доступном планшете Microsoft Surface, первые слухи о котором появились только несколько дней назад. По словам источника, аппарат могут представить уже 13 июля. Планшету прочат 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1800:1200 пикселей, 4-8 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом 64-256 ГБ, слот для карт microSD, порт USB-C, а также аппаратной основой от Intel. Базовую версию оснастят процессором Pentium Silver N5000 семейства Gemini Lake, а старшие модели – CPU Pentium Gold семейства Kaby Lake. Охлаждение будет пассивным в обоих случаях. Ранее сообщалось, что самая доступная версия будет стоить 400 долларов, а самая топовая – 800 долларов.