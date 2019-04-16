Компания Evian выпустила дозатор воды Renew, который использует уникальные 5-литровые «пузырьковые» кувшины, которые сжимаются по мере использования, обеспечивая изрядное количество минеральной воды, не оказывая такого влияния на окружающую среду.

В каждом кувшине используется на 66 процентов меньше пластика, чем в 1,5 литровой бутылке. Они изготовлены из полностью переработанного пластика и полностью пригодны для повторного использования. Система дозатора отслеживает, сколько воды вы использовали истользуя мобильное приложение. Это начало, является частью более крупного плана по охране окружающей среды, который предусматривает изготовление всех пластиковых бутылок Evian из 100% переработанного пластика к 2025 году.