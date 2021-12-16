Драйвера Intel раскрывают имена дискретных графических процессоров Arc Alchemist A380 и A350

Драйверы Intel для устройств NUC 11-го поколения, помеченные версией драйвера 30.0.101.9999, просочились на сайте компании. Они раскрывают довольно много информации о грядущих дискретных видеокарт Intel. Как известно, предстоящая линейка дискретных графических процессоров от Intel называется Arc Alchemist designs. Сегодня стало известно, что две модели нижнего и среднего ценового диапазона будут Arc A3XX. Согласно коду драйвера, мы знаем, что имеется четыре графических процессора с кодовыми названиями Arc 380, Arc 350, Arc A370M и Arc A350M.

Предположительно, метка «M» обозначает мобильные варианты для сектора ноутбуков, а остальные поместятся в обычный слот PCIe. Согласно некоторым предположениям, модель Arc A380 будет на уровне NVIDIA GeForce GTS 1650 SUPER, а более слабая Arc A350 будет иметь производительность примерно на уровне RTX 3050 или AMD Radeon RX 6400. В Arc A350 будет задействовано 128 EU из всех 512 в пакете DG2. Полный чип DG2 с 512 модулями EU должен быть запущен вместе с этими моделями Arc.
Комментарии и отзывы Arc Alchemist A380
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