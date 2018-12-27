Дроны Wing пугают людей

Разрабочики дронов Wing, которые в Австралии занимаются доставкой товаров на дом, активно работают над улучшением своего продукта. Дело в том, что местные жители начали активно жаловаться на шум, который издают дроны — они подлетают к дому и зависают на какое-то время. Ближайшие соседи в этом время могут слышать душераздирающий шум от пропеллеров, которые позволяют устройству быстро летать и носить с собой небольшие грузы. Видимо, власти отреагировали на требования жителей и теперь компания Wing обязана переделать свои устройства, иначе им просто не дадут разрешения на вылет. Вот с такими проблемами столкнулись производители квадрокоптеров, которые делают доставку более доступной, дешевой и быстрой. Думаю, эту недоработку вскоре починят.