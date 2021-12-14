Dunobil Power – комплексные решения для зарядной инфраструктуры

Компания Dunobil, известный производитель высококачественной автомобильной электроники, успешно работающая на российском рынке с 2015 года, объявляет о старте проекта по развитию инфраструктуры для электромобилей Dunobil Power.

Рынок электрокаров в России растёт с каждым месяцем. Количество зарядных станций увеличивается медленно и сдерживает развитие экологически чистого транспорта. Особенно остро проблема стоит в мегаполисах, где потребность в очистке воздуха от вредных выбросов давно назрела.

Dunobil Power – это комплексные решения в области зарядной инфраструктуры для электромобилей «под ключ». Специалисты компании проведут работы любой сложности, энергоаудит, предложат подходящее решение, разработают и согласуют проект, подберут оборудование, смонтируют его, наладят работу сервиса оплаты и обеспечат последующее обслуживание.

В линейке Dunobil Power представлены разнообразные кабели для подключения к зарядным станциям, переносные и настенные станции. Частные владельцы электромобилей могут приобрести их для собственной машины, гаража или парковочного места в офисе. Корпоративные заказчики могут заказать оснащение зарядным оборудованием парковок торговых, развлекательных, офисных центров и других объектов, получая за счёт дополнительного сервиса конкурентное преимущество.

Комментарии и отзывы Dunobil Power
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