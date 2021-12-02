Dunobil представляет серию автомобильных держателей для смартфонов

Dunobil выводит на российский рынок инновационные держатели для смартфонов Fix Magnet, Fix Auto и Fix Smart с функцией беспроводной зарядки гаджета. Во многих машинах нет встроенной платформы для этой опции телефона, и владелец лишён возможности использовать все способности своего гаджета. А в тех автомобилях, где она есть, лежащий на ней смартфон находится вне поля зрения. Держатели Dunobil Fix отлично сочетают удобное расположение телефона с его одновременной зарядкой.

Dunobil Fix Magnet

Начальная модель семейства отличается минималистичным дизайном и скромными размерами. Она дополнит интерьер, оставаясь практически незаметной. Мощный магнит надёжно удерживает смартфон даже на неровной дороге. Сам держатель крепится к дефлектору вентиляции прочным зажимом. Поддерживается беспроводная зарядка до 15 W с защитой от перегрева и перенапряжения. Для облегчения установки гаджета на держатель в темноте предусмотрена стильная кольцевая подсветка. Зарядное устройство совместимо с Iphone 12 и более новыми моделями.

Dunobil Fix Auto

Модель можно крепить по выбору владельца: зажимом на дефлектор вентиляции, присоской на лобовое стекло или приборную панель автомобиля. Телескопический механизм позволит выставить идеально удобное положение держателя. Боковые зажимы регулируются по ширине, обеспечивая совместимость с гаджетами разного размера, включая самые крупные. Водителю ничего не нужно делать вручную: фиксация происходит автоматически с помощью электропривода. Смартфон заряжается при мощности до 15 W и защищён от перенапряжения и перегрева.

Dunobil Fix Smart

Модель обладает всеми достоинствами держателя Dunobil Fix Auto, но отличается более стильным дизайном и функцией автоматического правильного позиционирования зарядной катушки при установке смартфона. Это помогает быстрее и наиболее эффективно заряжать гаджет.

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