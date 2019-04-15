Двухэкранный смартфон ZTE Nubia X обновили до Android 9.0 Pie

Владельцы смартфона Nubia X, который вышел в прошлом году под управлением Android 8.1 Oreo, получили возможность скачать бета-версию Android 9.0 Pie. Операционная система Android 9.0 Pie доступна для Nubia X в составе прошивки Nubia JOS. Обновление привносит улучшение производительности и стабильности, свежий патч безопасности Android, а также повышение производительности сторонних приложений, например, King of Glory.

Напомним, что Nubia X оснащается 6,26-дюймовым основным OLED-дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, который занимает 93,6% площади лицевой панели, вторым 5,1-дюймовым OLED-дисплеем с системой защиты глаз от негативного воздействия излучения, сдвоенной камерой на 24 Мп/16 Мп и объективами с апертурой F/1,7 и F/1,8, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3800 мАч с быстрой зарядкой NeoCharge мощностью 18 Вт.