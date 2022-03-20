Двухслотовый ридер Lexar Professional USB-C Reader поступил в продажу

Lexar Professional анонсировала новый двухслотовый ридер Professional USB-C Reader, предназначенный для профессиональных фотографов и видеооператоров. Он компактен и легок, поэтому его можно всегда брать с собой, кроме того, устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с системами Mac и ПК. Новый ридер совместим с UHS-II предлагает скорость чтения до 312 МБ/с, что стало возможным благодаря соединению USB 3.2 Gen1 (Type-C), он также обратно совместим с портами USB 3.1 и 2.0. На устройство распространяется двухлетняя ограниченная гарантия.

Lexar Professional USB-C Reader доступен по рекомендованной цене 29,99 долларов.
Комментарии и отзывы Lexar Professional USB-C Reader
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