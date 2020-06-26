DxOMArk протестировали фронтальную камеру Oppo Find X2 Pro

Флагманский смартфон Oppo Find X2 Pro по праву считается одним из лучших камерофонов на рынке, занимая третье место в рейтинге авторитетной лаборатории DxOMark. Сегодня французские специалисты опубликовали результаты тестирования фронтальной камеры устройства. Итоговый вердикт неутешителен – всего 72 балла. Авторам обзора не понравился местный HDR, искажённая цветопередача, слабая детализация и сбоящая при съемке с близкого расстояния фокусировка.

Впрочем, главной особенностью этого очень дорогого ($1000) смартфона является его основная тройная камера с главным модулем на 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и модулем телефото на 13 Мп с 10-кратным гибридным зумом.