DxOMark оценили камеру в Google Pixel 8 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Google Pixel 8 Pro. Новинка набрал 153 балла, что соответствует третьему месту в общем рейтинге. Выше только iPhone 15 Pro и Huawei P60 Pro. Столько же баллов и у Oppo Find X6 Pro. Новый «гуглофон» получил за фотовозможности 155 баллов, что больше, чем у флагманов Apple. В качестве видео Pixel 8 Pro ожидаемо уступает топовым iPhone.

Напомним, что оцененный в 1000 долларов Pixel 8 Pro оснащается 128 ГБ флеш-памяти в базовой версии, фирменной платформой Tensor G3 с чипом безопасности Titan M2, 12 ГБ ОЗУ , 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 2400 кд/кв.м и стеклом Gorilla Glass Victus 2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 23 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и гарантией обновлений операционной системы Android в течение семи лет.