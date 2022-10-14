DxOMark признала Google Pixel 7 Pro лучшим камерофоном

Флагманский смартфон Google Pixel 7 Pro довольно неожиданно занял первое место в рейтинге камерофонов от лаборатории DxOMark. Экспертам отметили широкий динамический диапазон в фото и видеосъемке, быструю работу автофокусировки, эффективную работу системы стабилизации, точную передачу скинтона даже при съёмке с недостаточным освещением и высокий уровень детализации. Любопытно, что предыдущий лидер рейтинга в лице Honor Magic4 Ultra имеет те же 147 баллов, но первое место занял более новый смартфон.

Напомним, что Pixel 7 Pro оснастили тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп (оптический формат 1/1,31 дюйма), 48 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик).