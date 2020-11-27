DxOMark протестировали OnePlus Nord

Некоторое время назад компания OnePlus решила вернуться на рынок доступных смартфонов, чтобы радовать потенциальных покупателей не только флагманами, но и чем-то ещё более привлекательным. Новинка получила название OnePlus Nord, устройство оказалось достаточно стильным для того, чтобы удовлетворить запросы потенциальных покупателей. Теперь же DxOMark провели тестирование камеры смартфона и оказалось, что продукт вполне неплохо справляется со съёмкой фото. Да, с видео у новинки явно имеются проблемы, но, с другой стороны, если пользователь давно хотел крутой продукт среднего класса и при этом иногда снимает фото, то гаджет станет настоящим открытием. Другое дело, что доверять оценке сервиса не всегда можно на самом деле.

Комментарии и отзывы OnePlus Nord
Обзоры:
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Новости:
Флагманский смартфон OnePlus 9 Pro показали на рендерах

Информатор Стив Хеммерстоффер, известный достоверными утечками, опубликовал рендеры еще не представленног...
Samsung Galaxy M62 уже в разработке

Смартфоны серии Galaxy M были бестселлерами компании Samsung с момента их дебюта. Теперь, согласно утечка...
OUKITEL WP10 получит поддержку 5G

Согласно недавнему обновлению веб-сайта OUKITEL и его плакатов, можно ожидать, что новый смартфон будет в...
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair DryerЛучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Лучшая электрическая щетка для чистки зубов. Oral-B Vitality 100 CrossActionЛучшая электрическая щетка для чистки зубов. Oral-B Vitality 100 CrossAction
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SS...
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSВ модельном ряду компании Team Group есть решения как с высоким уровнем быстродействия, ориентированные н...
Умные колонки HomePod получат поддержку ...
Умные колонки HomePod получат поддержку Компания Apple работает над добавлением технологии Dolby Atmos в умные колонки HomePod, которая будет раб...
NVIDIA называла RTX 3090 - Big Ferocious...
NVIDIA называла RTX 3090 - Big FerociousRTX 3090 - это монстр, и компания NVIDIA называет его Big Ferocious GPU (BFGPU). ...
Зарубежные геймеры отдают предпочтение P...
Зарубежные геймеры отдают предпочтение PЗарубежные геймеры предпочитают консоль нового поколения PS5 — об этом говорят различные сайты, которые п...
OnePlus начала развертывание свежей прош...
OnePlus начала развертывание свежей прошСчастливым обладателям смартфонов OnePlus 8 или OnePlus 8 Pro скоро поступит последнее обновление OxygenO...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro O...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OНа момент выхода этого обзора ситуация с ограниченными объемами поступающих видеокарт семейства RTX 30 за...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен бол...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен болNarzo - это еще одна новая линейка смартфонов от компании Realme, обеспечивающая высочайшую мощность и со...
Новый сезон Ascension в Apex Legends доб...
Новый сезон Ascension в Apex Legends добНовый 7 сезон Apex Legends получил название Ascension. EA и Respawn раскрыли некоторые подробности о том,...
Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric...
Xiaomi запустила 8H Milan Smart ElectricXiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro под краудфандинговой платформой Youpin. ...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный ...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный realme 7 pro стал новым среднебюджетным смартфоном компании. Он получил абсолютно новый дизайн, четыре мо...
Флагман OnePlus 8T показали на живом фот...
Флагман OnePlus 8T показали на живом фотВчера компания OnePlus опубликовала фото коробки смартфона OnePlus 8T, а теперь поделилась живым фото сам...
ECS представила мини-ПК LIVA One H410...
ECS представила мини-ПК LIVA One H410ECS представила тонкий мини-ПК LIVA One H410, обеспечивающий высокую производительность в маленьком корпу...
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублейОбзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor