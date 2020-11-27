DxOMark протестировали OnePlus Nord

Некоторое время назад компания OnePlus решила вернуться на рынок доступных смартфонов, чтобы радовать потенциальных покупателей не только флагманами, но и чем-то ещё более привлекательным. Новинка получила название OnePlus Nord, устройство оказалось достаточно стильным для того, чтобы удовлетворить запросы потенциальных покупателей. Теперь же DxOMark провели тестирование камеры смартфона и оказалось, что продукт вполне неплохо справляется со съёмкой фото. Да, с видео у новинки явно имеются проблемы, но, с другой стороны, если пользователь давно хотел крутой продукт среднего класса и при этом иногда снимает фото, то гаджет станет настоящим открытием. Другое дело, что доверять оценке сервиса не всегда можно на самом деле.