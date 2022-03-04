Dynabook выпустил док-станцию Thunderbolt 4 Dock

Dynabook выпустила новую универсальную док-станцию ​​Thunderbolt 4 Dock, которая расширяет область просмотра, расширяет возможности подключения и возможности любого совместимого ноутбука, а также избавляет от путаницы кабелей на рабочем столе. Благодаря скорости передачи данных до 40 Гбит/с док-станция Thunderbolt 4 оснащена двумя портами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4, что позволяет значительно увеличить площадь экрана за счет поддержки различных конфигураций внешних дисплеев, включая четыре дисплея 4K или один один дисплей 8K. Дополнительное расширение включает в себя гигабитную локальную сеть, четыре порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и два порта USB Type-C 3.2 Gen 2, обеспечивающие молниеносное подключение к сетям, современным периферийным устройствам и аксессуарам, а также встроенное устройство чтения карт SD и комбинированный аудиоразъем. удобство.

Dynabook Thunderbolt 4 Dock поддерживает такие функции, как загрузка PXE и ​​Wake-on-LAN. Док-станция не только максимально увеличивает количество вещей, которые вы можете подключить к своему ноутбуку, но и быстро заряжает их. Док-станция с выходной мощностью 90 Вт обеспечивает быструю зарядку аккумулятора подключенного ноутбука, оставляя достаточно энергии для подключенных аксессуаров.

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