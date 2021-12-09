Еще один планшет Realme Pad был замечен на Geekbench

Как вы можете видеть на скриншоте выше, новый Realme Pad имеет номер модели Realme RMP2105 и попал в базу данных только вчера, что указывает на скорый запуск. Его одноядерный счет составляет 363, а многоядерный - 1330.
Список Geekbench также раскрывает некоторые спецификации, начиная с использования восьмиядерного процессора Unisoc. 6 из них работают на частоте 1,82 ГГц, а остальные 2 на частоте 1,95 ГГц. Чип работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Realme Pad будет оснащен более мощным процессором MediaTek Helio G80.