Еще один планшет Realme Pad был замечен на Geekbench

На веб-сайте базы данных Geekbench была обнаружена новая модель Realme Pad и были раскрыты некоторые из ее ключевых характеристик. Судя по листингу, новый планшет более доступен, чем предыдущая модель.

Как вы можете видеть на скриншоте выше, новый Realme Pad имеет номер модели Realme RMP2105 и попал в базу данных только вчера, что указывает на скорый запуск. Его одноядерный счет составляет 363, а многоядерный - 1330.

Список Geekbench также раскрывает некоторые спецификации, начиная с использования восьмиядерного процессора Unisoc. 6 из них работают на частоте 1,82 ГГц, а остальные 2 на частоте 1,95 ГГц. Чип работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Realme Pad будет оснащен более мощным процессором MediaTek Helio G80.
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