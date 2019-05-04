Еще одна версия зарядной панели AirPower от Apple

AirUnleashed - это беспроводное зарядное устройство, совместимое с Qi, которое позволяет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. Он выглядит почти точно так же, как и оригинальный продукт Apple, с чистым белым дизайном и кожаной отделкой.

Для зарядки Apple Watch на корпус станции была вынесена специальная контактная область со скрытым магнитным конвектором. AirUnleashed оснащается тремя индукционными катушками и поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и 3.0 и мощностью до 15 Вт. Устройство будет доступно для покупки 15 мая за $ 99.