EK-Loop EVO Gen4 Riser поставляется с кабелем PCIe 4.0

Компания EK выпустила новый кронштейн EK-Loop EVO Gen4 Riser для вертикальной установки графического процессора.

EK-Loop EVO — Gen4 Riser представляет собой стальной монтажный кронштейн с вертикальным кабелем PCIe 4.0, который позволяет пользователю устанавливать видеокарту вертикально.

Кронштейн EK-Loop EVO можно устанавливать на корпуса с открытой конструкцией слота расширения PCIе, при наличии минимум 4-6 свободных слотов.

EK-Loop EVO Gen4 Riser изготовлен из стали с черным покрытием толщиной 1-1,5 мм. Длинный кабель PCIe премиум-класса в этом вертикальном кронштейне имеет длину 200 мм. Кабель PCIe 4.0 на 100% совместим со стандартом PCIe 3.0.

Цена EK-Loop EVO Gen4 Riser составляет 135,90 евро.
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