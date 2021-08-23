EK и MSI готовят к выпуску материнскую плату Gaming Carbon EK-X на чипсете X570S

Компания EK и MSI готовят к выпуску новую материнскую плату на чипсете X570S - MSI X570S Gaming Carbon EK-X.

MSI X570S Gaming Carbon EK-X будет оснащаться встроенным моноблоком от EK. Он обеспечит максимальное охлаждение зоны VRM, мосфетов и процессора. Основание моноблока изготовлено из никелированной меди, а верхняя крышка из акрилового стекла. Стойки из латуни уже установлены, что обеспечит легкую установку.

Моноблок имеет встроенные светодиоды RGB. В комплекте с платой предусмотрено устройство EK-Leak Tester для проверки давления в контуре во избежание протечки.

Материнская плата MSI X570S Gaming Carbon EK-X оценена в 549 евро.
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