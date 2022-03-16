EK и XFX анонсировали видеокарту XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB

EK совместно с XFX анонсировали видеокарту XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB с водоблоком.

Видеокарта XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB основана базе архитектуры AMD RDNA 2, который имеет 80 вычислительных блоков с 5120 потоковыми процессорами и 16 ГБ высокоскоростной видеопамяти GDDR6. Водоблок от EK позволяет XFX раскрыть безудержный потенциал графического процессора AMD Radeon RX 6900 XT в тонком и стильном корпусе, предоставляя геймерам необходимую мощность для игр в разрешении 4K с высокой частотой обновления. Основание блока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть выполнена из прозрачного матового литого акрила. Герметичность обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM. Адресуемая подсветка полностью настраивается с помощью ПО.

XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB доступна для заказа через интернет-магазин EK за 1799,90 евро.
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