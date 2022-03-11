EK и XFX анонсировали видеокарту с водоблоком XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB

Мощная 14+2-фазная схема питания обеспечивает более стабильную производительность за счет лучшего распределения мощности по большему количеству фаз питания в VRM, что приводит к большему разгону и увеличению запаса мощности.
Основание водоблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть выполнена из прозрачного акрила, похожего на стекло. Герметичность обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM. Отличительная и уникальная крышка водяного блока частично украшена акриловым дизайном, усиленным тонким задним свечением, которое добавляет мистическую атмосферу, подходящую для любого игрового настроения. Все освещение является адресуемым, что позволяет использовать различные эффекты с помощью программного обеспечения управления RGB.
Эта карта разгоняется до 2525 МГц из коробки! И все это при более длительном сроке службы благодаря более низким температурам и значительно меньшему шуму. Воспользуйтесь всеми преимуществами архитектуры RDNA2, лежащей в основе этого игрового графического процессора AMD, изготовленного по 7-нм техпроцессу. Архитектура RDNA2, оснащенная 16 ГБ памяти GDDR6 и поддержкой PCI Express 4.0, готова ко всем новым и предстоящим играм.