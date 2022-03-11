EK и XFX анонсировали видеокарту с водоблоком XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB

EK заключила партнерское соглашение с XFX, чтобы предоставить заводской графический процессор Radeon RX 6900 XT с водяным охлаждением. XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB — одна из самых быстрых видеокарт на базе AMD Radeon. Этот новый графический процессор серии Speedster оснащен 14-фазной системой подачи питания VRM, состоящей из DrMOS и высокополимерных конденсаторов. Чтобы эти графические процессоры работали на своих максимальных тактовых частотах, предварительно установлен уникальный водяной блок EK, который также продлевает срок службы благодаря превосходным тепловым характеристикам, обеспечиваемым жидкостным охлаждением.

Мощная 14+2-фазная схема питания обеспечивает более стабильную производительность за счет лучшего распределения мощности по большему количеству фаз питания в VRM, что приводит к большему разгону и увеличению запаса мощности.

Основание водоблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть выполнена из прозрачного акрила, похожего на стекло. Герметичность обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM. Отличительная и уникальная крышка водяного блока частично украшена акриловым дизайном, усиленным тонким задним свечением, которое добавляет мистическую атмосферу, подходящую для любого игрового настроения. Все освещение является адресуемым, что позволяет использовать различные эффекты с помощью программного обеспечения управления RGB.

Эта карта разгоняется до 2525 МГц из коробки! И все это при более длительном сроке службы благодаря более низким температурам и значительно меньшему шуму. Воспользуйтесь всеми преимуществами архитектуры RDNA2, лежащей в основе этого игрового графического процессора AMD, изготовленного по 7-нм техпроцессу. Архитектура RDNA2, оснащенная 16 ГБ памяти GDDR6 и поддержкой PCI Express 4.0, готова ко всем новым и предстоящим играм.