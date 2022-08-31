EK представила водоблок Quantum Velocity для AMD AM5

В то время как новый шаблон монтажных отверстий для сокета AM5 по-прежнему составляет 54 x 90 мм (аналогично архитектуре AM4), будущие материнские платы AM5 теперь будут иметь новую встроенную заднюю панель сокета для ЦП с резьбой #UNC 6-32, требующую нового крепления. Из-за новой кривизны охлаждающей пластины рекомендуется использовать AM4 Velocity для сокета AM4 и версию AM5 для материнских плат с сокетом AM5. В Velocity встроена высокопроизводительная помпа для сокетов с низким ограничением гидравлического потока. Охлаждение достигается за счет различного монтажного давления и геометрии охлаждающей пластины, специально разработанной для IHS и конструкции кристалла сокета AM5. Встроенные крепежные винты имеют жесткую конструкцию, в результате чего прижимная сила максимальная и проблем с охлаждением системы быть просто не должно. Довольно интересное решение, цена только кусается.