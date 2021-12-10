EK представляет магнитные светодиодные ленты D-RGB для идеального освещения корпуса

EK запускает три продукта, призванных осветить корпус вашего ПК. Светодиодная магнитная лента EK-Loop D-RGB LED (600 мм) - отдельная светодиодная лента D-RGB длиной 600 мм, EK-Loop D-RGB LED Magnetic Kit (4шт по 400 мм) - набор из 4 магнитных D- Светодиодные ленты RGB с возможностью последовательного соединения и EK-Loop D-RGB LED Edge Diffused Strip (500 мм) - Белая - специализированная светодиодная лента с боковой подсветкой, проходящей через диффузор. Выбирайте из 16 миллионов цветов с помощью программного обеспечения D-RGB и заставьте свой компьютер сиять в новом свете.

EK-Loop D-RGB (600 мм) - эта светодиодная лента подключается к материнской плате ПК или контроллеру D-RGB через стандартный 3-контактный разъем 5 В. Он имеет плотность 54 светодиода/м с 33 отдельно управляемыми светодиодами на его полосе длиной 600 мм. Основная форма его крепления на корпусе ПК - это магниты, но есть и дополнительный вариант - липкая лента, которая может приклеиваться к любой плоской поверхности. Это используется путем удаления защитной пленки с обратной стороны полосы. Полоса заключена в высококачественный силиконовый корпус, который улучшает однородность света и защищает полоску.

EK-Loop D-RGB (4 шт., 400 мм) - этот светодиодный комплект подключается к материнской плате ПК или контроллеру D-RGB через стандартный 3-контактный разъем на 5 В. Он имеет плотность 51 светодиода/м с 21 отдельно управляемым светодиодом на каждой из четырех полосок длиной 400 мм. Эти полосы можно соединить в гирляндную цепь, это означает, что вы можете подключить несколько светодиодных лент для получения очень длинного светового комплекта. Полосы в соединяются между собой через разъемы JST-SM. Основная форма его крепления на корпусе ПК - это магниты, но есть и дополнительный вариант - липкая лента, которая может приклеиваться к любой плоской поверхности. Это используется путем удаления защитной пленки с обратной стороны полосы. Полоски заключены в высококачественный силиконовый корпус, который улучшает однородность света и защищает их.

EK-Loop D-RGB LED Edge Diffused Strip (500 мм) - эта светодиодная лента имеет боковую засветку, проходящую через рассеиватель. Его можно использовать для более сфокусированных применений, когда вы хотите осветить определенное место или в качестве источника света. В нем используются адресуемые светодиоды RGB, что позволяет полностью контролировать каждый диод в отдельности. Он подключается к материнской плате ПК или контроллеру D-RGB через стандартный 3-контактный разъем 5V. Крепление осуществляется с помощью клейкого двустороннего скотча.

Комментарии и отзывы EK-Loop D-RGB LED
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