EK представляет прецизионную динамометрическую отвертку EK-Loop 0,6 Нм

EK запускает динамометрическую отвертку EK-Loop 0,6 Нм, чтобы предоставить своим клиентам самые лучшие и безопасные инструменты для их работы с жидкостным охлаждением. Собирайте и обслуживайте оборудование водяного охлаждения без риска перетяжки и повреждения оборудования. EK стремится быть универсальным магазином для своих пользователей, делая их создание проще и доступнее.

Динамометрическая отвертка EK-Loop - 0,6 Нм - это прецизионная отвертка, которая позволяет точно затягивать винты. В эту отвертку входят 5 наиболее распространенных насадок, используемых для ПК и жидкостного охлаждения. Он установлен на крутящий момент 0,6 Нм. При достижении этой силы раздается слышимый щелчок, и отвертка возвращается в исходное положение. Таким образом, вы больше не сможете сломать детали, приложив слишком много усилий, поскольку этот инструмент вам не позволит. Ручка с мягким захватом изготовлена ​​из TPR для удобного использования при создании петли.

Динамометрическая отвертка EK-Loop теперь доступна во всем мире по рекомендованной розничной цене 19,90 евро.