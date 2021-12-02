EK выпускает набор динамометрических заглушек EK-Quantum

EK, ведущий поставщик комплекта для охлаждения компьютеров, выпускает новый набор из 10 динамометрических заглушек EK-Quantum. EK разработала новые крышки, которые устанавливаются на динамометрические пробки EK-Quantum. Поставляются в упаковке по 10 заглушек и крышек. Идеально подходит для случаев, когда вы не хотите, чтобы заглушки G1 / 4 были видны. Эти крышки имеют логотип EK, обеспечивают стильный вид и их легко установить в любом направлении. Заглушки закрыты качественными резиновыми кольцами круглого сечения. Заглушки изготовлены на станке с ЧПУ из никелированной латуни, с шестигранной головкой. Крышки изготовлены из черного пластика ABS.