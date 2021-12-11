EK выпускает светодиодные ленты EK-Loop D-RGB LED

Компания EK представила три новых продукта для персонализации вашей системы яркой подсветкой. Светодиодные магнитные продукты EK-Loop D-RGB совместимы с ПО известных производителей материнских плат.

Светодиодная магнитная полоса EK-Loop D-RGB длиной 600 мм. Она подключается к материнской плате. На ней расположены 54 светодиода с 33 отдельно управляемыми светодиодами. Полосу можно закрепить на магнит или использовать липкую ленту. Благодаря силиконовому корпусу, подсветка получается однородной и яркой. Цена магнитной полосы составляет 14,90 евро.

Комплект светодиодных магнитов EK-Loop D-RGB поставляются в количестве 4 штук. На полосе расположены 51 светодиод, 21 из которых можно настроить по своему усмотрению. Несколько светодиодных полос EK-Loop D-RGB можно соединить между собой через разъем JST-SM. Стоимость светодиодных магнитов 50,90 евро.

EK-Loop D-RGB LED Edge Diffused Strip - светодиодная лента длинной 500 мм крепится с помощью двухстороннего скотча. В нем используется адресуемые светодиоды, что позволяет полностью контролировать каждый диод в отдельности. Он подключается к материнской плате ПК или контроллеру D-RGB через стандартный 3-контактный разъем 5V. Цена устройства 16,90 евро.

Новые продукты доступны через интернет-магазин EK или поставщиков.