EK выпустила кабель PCIe 4.0 X16 для вертикальной установки

Этот высокоскоростной кабель 4.0 GPU имеет улучшенное экранирование отдельных каналов PCIe, которое блокирует нежелательные внешние электромагнитные/радиочастотные помехи и помехи между каналами. Кабель EK-Loop PCI-E 4.0 Riser предназначен для соответствия дифференциалу импеданса PCIe 85 Ом. Сигналы, которые проходят между материнской платой и графическим процессором, согласовываются на правильной частоте без каких-либо конденсаторов в кабеле, которые могут создать потенциальную точку отказа и привести к помехе.
Четырехслойная печатная плата с золотым покрытием была выбрана для лучшей целостности сигнала и срока службы продукта. Он был разработан с использованием сверхпрочных соединений печатных плат и кабелей для обеспечения повышенной долговечности. Он имеет длину 200 мм и легко гнется благодаря гибкому экранированию проводов. Гибкость чрезвычайно полезна в сценариях с плотной посадкой, таких как корпуса малого форм-фактора (ITX). Он имеет разъем под прямым углом 90° с защелкой.