EK выпустила кабель PCIe 4.0 X16 для вертикальной установки

EK запускает вертикальный кабель PCIe 4.0 X16. Этот высокоскоростной кабель премиум-класса совместим со всеми современными материнскими платами. Сюда входят те, которые основаны на чипсетах Z590, Z690, X570 и B550. Он был протестирован как с графическими процессорами AMD серии RX 6000, так и с графическими процессорами NVIDIA серии RTX 30. Несмотря на то, что это настоящий вертикальный кабель PCIe 4.0, он на 100% совместим со стандартом PCIe 3.0.

Этот высокоскоростной кабель 4.0 GPU имеет улучшенное экранирование отдельных каналов PCIe, которое блокирует нежелательные внешние электромагнитные/радиочастотные помехи и помехи между каналами. Кабель EK-Loop PCI-E 4.0 Riser предназначен для соответствия дифференциалу импеданса PCIe 85 Ом. Сигналы, которые проходят между материнской платой и графическим процессором, согласовываются на правильной частоте без каких-либо конденсаторов в кабеле, которые могут создать потенциальную точку отказа и привести к помехе.

Четырехслойная печатная плата с золотым покрытием была выбрана для лучшей целостности сигнала и срока службы продукта. Он был разработан с использованием сверхпрочных соединений печатных плат и кабелей для обеспечения повышенной долговечности. Он имеет длину 200 мм и легко гнется благодаря гибкому экранированию проводов. Гибкость чрезвычайно полезна в сценариях с плотной посадкой, таких как корпуса малого форм-фактора (ITX). Он имеет разъем под прямым углом 90° с защелкой.