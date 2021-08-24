EK выпустила универсальный набор отверток Screwdriver Basic Set

EK объявила о выпуске универсального набора отверток.

Прочный матовый алюминиевый корпус с выдвижным лотком гарантирует защиту и превосходный эстетический вид. Воспользоваться достоинством набором может как новичок, так и профессионал.

Screwdriver Basic Set содержит одну рукоятку с магнитом, а также 48 магнитных насадок с разной формой наконечника. Набор Screwdriver Basic Set обеспечивает простоту и удобство при монтаже системы, ремонте техники или других устройств.

Универсальный набор Screwdriver Basic Set доступен через интернет-магазин EK по рекомендованной цене 19,90 евро.