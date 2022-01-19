EKWB выпускает кабель-райзер PCIe 4.0 X16 для видеокарты

EKWB выпускает кабель-райзер PCIe 4.0 X16 для вертикальной установки видеокарты в корпусе. Он совместим со всеми доступными материнскими платами, включая чипсеты Z590, Z690, X570 и B550. Кабель-рейзер EK-Loop PCI-E 4.0 Riser прошел многочисленные тесты с графическим картами компании AMD серии RX 6000 и NVIDIA серии RTX 30. Кабель обеспечивает обратную совместимость со стандартом PCIe 3.0. Стоимость устройства 66,90 евро.

Длина кабеля составляет 200 мм, кроме того, кабель имеет разъем под прямым углом 90° с защелкой. Он легко гнется благодаря гибкому экранированию проводов. EK-Loop PCI-E 4.0 Riser обеспечивает максимальную пропускную способность между материнской платой и видеокартой. Кабель EK-Loop PCI-E 4.0 Riser доступен для заказа в интернет-магазине EK.