ELSA представила видеокарту GeForce RTX 3090 LC с водоблоком и помпой

ELSA разработала водоблок, помпу и внешний радиатор 360 мм совместно с компанией AlphaCool. ELSA GeForce RTX 3090 LC оснащен ультрасовременным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3090 на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Продукт поставляется с блоком водяного охлаждения Alphacool — кулером Eiswolf 2 AIO — продуктом, известным своей исключительной производительностью при надлежащем охлаждении. Пользователи могут приобрести ELSO GeForce RTX 3090 LC на веб-сайте компании за 307 980 иен или 2 275 долларов США. Хотя цена видеокарты кажется относительно высокой, особенно в связи с недавними событиями, читатели должны помнить, что премиальный блок охлаждения AIO входит в комплект поставки высококлассной карты, а цены на японских рынках, как правило, выше, чем в других регионах.