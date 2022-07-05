ELSA представила видеокарту GeForce RTX 3090 LC с водоблоком и помпой

Японский производитель компьютерных комплектующих ELSA представил видеокарту GeForce RTX 3090 LC, оснащенную специально разработанным комплектом жидкостного охлаждения AIO, который позволит пользователю существенно улучшить систему охлаждения своего компьютера. Дебют видеокарты кажется странным, потому что видеокарта RTX 3090 была выпущена более года назад, и совсем скоро производитель должен анонсировать свежую линейку видеокарт. Что отличает графический процессор ELSA GeForce RTX 3090 LC с жидкостным охлаждением от других премиальных предложений от других производителей, так это то, что в карте используется специальный водоблок со встроенной помпой, который оснащен 360-мм радиатором AIO и закрывает графический процессор вместе с память и область VRM.

ELSA разработала водоблок, помпу и внешний радиатор 360 мм совместно с компанией AlphaCool. ELSA GeForce RTX 3090 LC оснащен ультрасовременным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3090 на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Продукт поставляется с блоком водяного охлаждения Alphacool — кулером Eiswolf 2 AIO — продуктом, известным своей исключительной производительностью при надлежащем охлаждении. Пользователи могут приобрести ELSO GeForce RTX 3090 LC на веб-сайте компании за 307 980 иен или 2 275 долларов США. Хотя цена видеокарты кажется относительно высокой, особенно в связи с недавними событиями, читатели должны помнить, что премиальный блок охлаждения AIO входит в комплект поставки высококлассной карты, а цены на японских рынках, как правило, выше, чем в других регионах.