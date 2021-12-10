EM3 выпустила самую тонкую и легкую VR гарнитуру в мире Ether

EM3, начинающая компания в области виртуальной реальности, недавно выпустила прототип ультратонкого стекла виртуальной реальности под названием Ether. Толщина стекла всего 6,8 мм, а вес около 37 г. Это, безусловно, самое легкое решение для VR-дисплеев. Из-за текущего веса и размера стандартных шлемов VR у пользователей будет развиваться физический дискомфорт после их ношения в течение 20 минут, что ограничивает приложения для иммерсивных VR-игр. Для других сценариев Метавселенной, таких как социальные сети, онлайн-образование, обучение, дизайн, конференции и съезды, потребуется более легкое, но меньшее по размеру стекло виртуальной реальности. С 2014 года многие компании пытались уменьшить толщину гарнитур VR. Однако, ограничиваясь принципами оптики, это довольно сложно. Лишь недавно компании, использующие оптику Pancake, уменьшили толщину гарнитуры VR до 25 мм в сумме, а вес - до 160–180 г.

Стекло прототипа EM3 Ether содержит два микродисплея с разрешением 2560x2560 пикселей в полноцветном режиме. Поле зрения на глаз составляет 80 °. EM3 утверждает, что при использовании микродисплея большего формата ожидается, что угол обзора на глаз увеличится до 100 °, в то время как общая толщина стекла не изменится. Прототип Ether имеет привязную конструкцию, которую можно подключить к смартфону. Согласно EM3, Ether использует уникальный ближний оптический модуль, который собирает полный спектр света на небольшой длине для достижения точной визуализации, тем самым значительно уменьшая толщину стекла VR. Согласно EM3, цель компании - запустить продукт из стекла для виртуальной реальности Ether в конце 2022 года.