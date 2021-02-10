EMTEK представила видеокарту GeForce RTX 3090 Blower Edition

Южнокорейская компания EMTEK представила видеокарту GeForce RTX 3090 Blower Edition. Видеокарта выполнена в дизайне Founders Edition.

EMTEK GeForce RTX 3090 Blower Edition имеет размер 268,6 x 112 x 38,5 мм и занимает два слота PCIe расширения. Охлаждение карты осуществляется через паровую камеру выполненную из меди. Затягивает воздух 72 мм вентилятор. Модель оснащена 18-фазной подсистемой питания.

Два разъема питания в EMTEK GeForce RTX 3090 Blower Edition расположены на задней панели. Производитель рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 750 Вт. Доступные разъемы: один порт HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a

На EMTEK GeForce RTX 3090 Blower Edition установлен ценник в 2500 долларов.
Комментарии и отзывы EMTEK GeForce RTX 3090 Blower Edition
Обзоры:
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Новости:
Samsung Galaxy S21 официально представлен

Вчера Samsung представила серию смартфонов Galaxy S21 на различных рынках по всему миру. На мероприятии к...
Рендеры Redmi K40 оказались фейками

Один из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил о том, что появившиеся недавно в сети изображения еще не п...
Redmi Note 9S только что получил Android 11

Xiaomi наконец-то приступила к выпуску обновления Android 11 для глобальной версии Redmi Note 9S. Стоит у...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором
Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Лучшие наушники для игр. JBL C100SIЛучшие наушники для игр. JBL C100SI
Кинокамера Canon EOS C70 получила одобре...
Кинокамера Canon EOS C70 получила одобреПредставленная в сентябре этого года кинокамера Canon Cinema EOS C70 получила одобрение Netflix. Это знач...
Материнские платы MSI X570, B550 и A520 ...
Материнские платы MSI X570, B550 и A520 MSI объявила, что материнские платы 500-ой серии будут поддерживать новую функцию памяти AMD Smart Access...
Новый Apple iPad будет выпущен весной 20...
Новый Apple iPad будет выпущен весной 20В сети начали появляться сообщения, что компания Apple разрабатывает iPad следующего поколения. iPad нача...
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AOR...
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORК счастью, видеокарты линейки RTX 3070 уже отправились в продажу и они даже есть в магазинах — достаточно...
Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 ...
Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 Китайский оверклокер "IVANQU0208" смог разогнать 14 летний процессор Intel Celeron D 347 до рекордной час...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на ренд...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на рендВ сети появились качественные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX100S, официальный анонс кото...
Представлен ПК-корпус SilverStone FARA H...
Представлен ПК-корпус SilverStone FARA HКомпания SilverStone представила компьютерный корпус FARA H1 M, который разделен на два отсека. Новинка х...
ViewSonic тестирует технологию цветовой ...
ViewSonic тестирует технологию цветовой Компания ViewSonic объявила о тестировании функции цветовой слепоты совместно с TÜV SÜD, это экспертная о...
Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT оцене...
Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT оценеКомпания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Laowa 10mm f/2 Zero-D ...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон дл...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон длНе так давно стартовали продажи недорогого смартфона INOI 5 2021, оснащенного 5.5-дюймовым дисплеем с соо...
Стали известны новые характеристики Vivo...
Стали известны новые характеристики VivoКомпания Vivo, скоро представить смартфоны Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ в Китае. Ожидается, что модели Vi...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для ...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для Компания Vivo начала принимать предзаказы на еще не представленный официально смартфон X60 Pro+, который ...
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor