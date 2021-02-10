Южнокорейская компания EMTEK представила видеокарту GeForce RTX 3090 Blower Edition. Видеокарта выполнена в дизайне Founders Edition.

EMTEK GeForce RTX 3090 Blower Edition имеет размер 268,6 x 112 x 38,5 мм и занимает два слота PCIe расширения. Охлаждение карты осуществляется через паровую камеру выполненную из меди. Затягивает воздух 72 мм вентилятор. Модель оснащена 18-фазной подсистемой питания.

Два разъема питания в EMTEK GeForce RTX 3090 Blower Edition расположены на задней панели. Производитель рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 750 Вт. Доступные разъемы: один порт HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a

На EMTEK GeForce RTX 3090 Blower Edition установлен ценник в 2500 долларов.