ESCALA ручка для архитекторов и инженеров

Архитекторы, инженеры и дизайнеры, которые используют метрические и имперские весы, могут быть заинтересованы в новом наборе авторучки и линейки весов ESCALA, созданном студией ENSSO.

Треугольная крышка ручки служит линейкой шкалы с 6 имперскими и 6 метрическими шкалами. Перьевая ручка искусно изготовлена ​​из цельного блока алюминия, анодированного в матово-черный цвет, и оснащена пером Peter Bock немецкого производства, обеспечивающим максимально плавное письмо.

Он поставляется с конвертером чернил Schmidt K5 для использования с чернилами в бутылках, но также поддерживает короткие и длинные стандартные международные чернильные картриджи. ESCALA можно предварительно заказать за 50 долларов на Kickstarter.