EVGA B5 Series с модульной конструкцией

На рынке блоков питания никакого особого развития на текущий момент нет, так как производители просто улучшают технологии, делают другой дизайн, но никакого прорыва на рынке нет и не будет. Все технологии уже изучены и используются, а подсветкой никого не удивишь, так как она есть даже в очень доступных моделях, которые явно будут пользоваться спросом исключительно из-за стоимости. К примеру, в продажу поступил блок питания EVGA B5 Series, который выглядит очень круто, прочно и надежно, при этом у него очень качественные компоненты и есть модульная система подключения кабелей. Этого достаточно, чтобы пользователь мог собрать качественный компьютер и работать с ним в течение длительного времени. Стоимость новинки пока что не называется.