EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6 с отличной частотой ГП

2020-04-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6; [121]
Некоторое врем назад мы говорили о том, то вскоре в продажу попадут новые игровые видеокарты, а теперь можно смело говорить о том, что релиз действительно состоялся. Дело в том, что в продажу поступила новая видеокарта EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6, которая обладает частотой графического процессора в 1720 МГц. Это очень круто, так как в реальных игровых сценариях продукт покажется себя с наилучшей стороны. Правда стоит понимать, что производитель достаточно активно разгонял графическое ядро, ведь изначально оно работает на более низких частотах. Значит, видеокарта будет издавать больше шума из-за активной работы вентиляторов, которым нужно охлаждать более горячее ядро. Это весьма интересная видеокарта, на которую точно стоит посмотреть.


Комментарии и отзывы EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6
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