EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid оценена в $2000

Компания EVGA представила видеокарту GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid, которая может похвастаться гибридной системой жидкостного охлаждения. СЖО характеризуется огромными размерами, радиатором типоразмера 360 мм, тремя вентиляторами, дополнительным кулером на видеокарте и OLED-панелью с разрешением 176:48 пикселей. Также отметим печатную плату на 12-слойном текстолите, 23-фазную подсистему питания, тройной BIOS, разъёмы EVBOt и Probit-IT, а также частотой 1920 МГц в Boost-режиме, что делает данный адаптер одним из самых производительных среди всех GeForce RTX 3090. Цена видеокарты составляет 2000 долларов.