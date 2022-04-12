EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN оснащена 28-фазной печатной платой

GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN от EVGA — одна из двух видеокарт компании с полноценным графическим ядром GA102, предназначенным исключительно для разгона LN2.

Оверклокер Бисо Бисо из Team EVGA и Extreme Overclockers поделился первыми фотографиями полной печатной платы GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN. Для подключения к 16-контактным кабелям потребуется как минимум шесть 8-контактных разъемов. Сама печатная плата имеет несколько радиаторов из чистой меди, закрывающих VRM. Есть тройной BIOS с профилями Normal, OC и LN2.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN оснащена гибридной системой охлаждения с 360 мм радиатором. Что касается цены, модель может стать одной из самых дорогих на рынке.