EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin будет потреблять 1275 Вт

Геймер, у которого и так есть всё необходимое для запуска самых современных и требовательных видеоигр, скоро получит новую флагманскую видеокарту. RTX 3090 Ti, скорее всего, лучшая карта Ampere, которая когда-либо будет выпущена, и лучшая из всех карт, пока в этом году не появятся карты Ada Lovelace следующего поколения. И, безусловно, 3090 Ti может быть монстром, но производительность выходит на совершенно новый уровень с видеокартой EVGA Kingpin. Ожидается, что это карта, которая станет самой дорогой видеокартой потребительского уровня, будет потребоять до 1275 Вт энергии. Это примерно как сварочный аппарат или бензопила небольшого размера, если что. Всё дело в том, что пользователь Harukaze5719 опубликовал некоторые подробности о карте EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, которым, судя по всему, вполне можно верить.

Он заявил, что производитель решил использовать довольно разогнанное графическое ядро, которое само по себе потребляет много энергии, плюс будет дополнительный дисплей, подсветка, вентилятор в основной системе охлаждения и сразу три вентилятора на радиаторе, который идёт в комплекте с СЖО видеокарты. Соответственно, потребление энергии действительно будет внушительным, но мы пока что всё равно сомневаемся, что оно дойдёт до отметки в 1275 Вт. Всё же при самых худших раскладах 3090 Ti будет потреблять 400-500 Вт (3090 потребляет 350 Вт), добавляем сюда разгон и получится от силы 600 Вт в самом худшем сценарии. Как видеокарта может потреблять больше 1 кВт — неизвестно.