EVGA анонсировала материнскую плату Z690 DARK KINGPIN

EVGA анонсировала материнскую плату EVGA Z690 DARK KINGPIN, разработанную и используемую профессиональными оверклокерами.

Материнские платы EVGA DARK прокладывают путь другим платам, и Z690 DARK KINGPIN не является исключением. Способность ставить мировые рекорды ничтожна по сравнению с мощностью 21-фазного VRM и 10-слойной печатной платы, способных управлять самыми мощными процессорами Intel Core 12-го поколения. Благодаря поддержке 64 ГБ памяти DDR5 с тактовой частотой до 6600 МГц+(OC), твердотельных накопителей PCIe Gen5 и PCIe Gen4 M.2 NVMe новая ТЕМНАЯ эра разгона наступит по мере появления нового оборудования. Z690 DARK KINGPIN — это сегодняшний выбор для будущего разгона и игр.