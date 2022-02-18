EVGA анонсировала материнскую плату Z690 DARK KINGPIN

EVGA анонсировала материнскую плату EVGA Z690 DARK KINGPIN, разработанную и используемую профессиональными оверклокерами.

Материнские платы EVGA DARK прокладывают путь другим платам, и Z690 DARK KINGPIN не является исключением. Способность ставить мировые рекорды ничтожна по сравнению с мощностью 21-фазного VRM и 10-слойной печатной платы, способных управлять самыми мощными процессорами Intel Core 12-го поколения. Благодаря поддержке 64 ГБ памяти DDR5 с тактовой частотой до 6600 МГц+(OC), твердотельных накопителей PCIe Gen5 и PCIe Gen4 M.2 NVMe новая ТЕМНАЯ эра разгона наступит по мере появления нового оборудования. Z690 DARK KINGPIN — это сегодняшний выбор для будущего разгона и игр.

Комментарии и отзывы EVGA Z690 DARK KINGPIN
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