EVGA анонсирует материнскую плату Z690 CLASSIFIED

EVGA представила новую материнскую плату Z690 CLASSIFIED. EVGA Z690 CLASSIFIED — новейшее дополнение к самой уважаемой линейке материнских плат EVGA.

Эта материнская плата полностью поддерживает новейшие процессоры Intel Core Series 12-го поколения и в полной мере использует твердотельные накопители PCIe Gen5 и PCIe Gen4 M.2 NVMe. EVGA Z690 CLASSIFIED обеспечивает непревзойденную мощность, производительность и стабильность благодаря 19-фазному VRM и 10-слойной печатной плате. Кроме того, эта плата поддерживает до 128 ГБ памяти DDR5, 2 сетевых адаптера 2,5 Гбит/с + Wi-Fi 6E / BT 5.2, аудио 7.1 HD и несколько вариантов USB. EVGA Z690 CLASSIFIED создана для непревзойденного игрового процесса. Рекомендуемая производителем розничная цена: 629,99 долларов США.

Комментарии и отзывы EVGA Z690 CLASSIFIED
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