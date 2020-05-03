EVGA представила материнскую плату Z490 Dark для оверклокеров

EVGA представила плату на чипсете Z490 Dark, разработанная совместно с оверклокерами. Компания EVGA всегда отличалась продуктами с уникальным внешний видом и производительностью. Материнская плата представлена в E-ATX форм-факторе.

EVGA Z490 Dark имеет много примочек для экстремального разгона. Дизайн также необычный, два слота DDR4-4600 расположены горизонтально над гнездом процессора. Максимальный объем памяти 64 Гб. 18-фаз питания процессора.

Модель имеет два слота для M.2 и восемь портов USB SATA с поддержкой RAID массивов. EVGA Z490 Dark комплектуется разгонной утилитой EVGA ELEET x1. На задней панели расположены разъемы: USB 3.2 G1 Type-C, пять USB 3.2 G2 Type-A и два порта USB 2.0, DisplayPort, 3,5-мм аудиоразъем. Звуковая карта Realtek ALC1220 HD с усилителем для наушников EVGA NU Audio SV3H615, разъемы Intel 2.5 G и Gigabit Ethernet.